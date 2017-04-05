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النني يعود أساسيًا مع آرسنال أمام وست هام

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النني يعود أساسيًا مع آرسنال أمام وست هام النني يعود أساسيًا مع آرسنال أمام وست هام

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أعلن آرسين فينجر، المدير الفني لنادي آرسنال، عن تشكيلة الفريق لمواجهة وست هام يونايتد، لحساب الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الإمارات.

وجاءت التشكيلة كالتالي: 

حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: مونريال - غابرييل - موستافي - بيلرين.

خط الوسط: تشاكا - النني - سانشيز - أوزيل - الكوت.

خط الهجوم: ويلباك.

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كما أعلن سلافين بيليتش، مدرب فريق وست هام يونايتد، عن التشيكلة التي يخوض بها لقاء آرسنال، وجاءت كالتالي:

 حراسة المرمى: راندولف.

 خط الدفاع: ماسواكو - فونتي - كولينز - بيرام.

خط الوسط: نوبل - كوياتي - ايو - لانزيني - أنطونيو.

خط الهجوم: كارول.

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