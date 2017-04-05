النني يعود أساسيًا مع آرسنال أمام وست هام

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أعلن آرسين فينجر، المدير الفني لنادي آرسنال، عن تشكيلة الفريق لمواجهة وست هام يونايتد، لحساب الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الإمارات.
وجاءت التشكيلة كالتالي:
حراسة المرمى: مارتينيز.
خط الدفاع: مونريال - غابرييل - موستافي - بيلرين.
خط الوسط: تشاكا - النني - سانشيز - أوزيل - الكوت.
خط الهجوم: ويلباك.
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كما أعلن سلافين بيليتش، مدرب فريق وست هام يونايتد، عن التشيكلة التي يخوض بها لقاء آرسنال، وجاءت كالتالي:
حراسة المرمى: راندولف.
خط الدفاع: ماسواكو - فونتي - كولينز - بيرام.
خط الوسط: نوبل - كوياتي - ايو - لانزيني - أنطونيو.
خط الهجوم: كارول.