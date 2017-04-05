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طرح لحوم سودانية بـ75جنيه للكيلو والفراخ بـ25 في المجمعات الاستهلاكية

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طرح لحوم سودانية بـ75جنيه للكيلو والفراخ بـ25 في المجمعات الاستهلاكية طرح لحوم سودانية بـ75جنيه للكيلو والفراخ بـ25 في المجمعات الاستهلاكية

قال ممدوح عبد الفتاح رئيس الشركة القابضة التابعة لوزارة ، إن الوزارة توفر الدجاج بسعر 25 جنيه للكيلو، في ظل توفرها في الأسواق الحره بأسعار تصل إلى 30 جنيه.

وأضاف «عبدالفتاح»، في تصريحات صحفية له خلال الجولة التفقدية التي أعلن عن تنظيمها وزير التموين، علي عدد من المجمعات، الأربعاء، أن الوزارة حريصة على توفير كافة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لهم في المجمعات، وأقل من الأسواق.

ومن جانبه، قال يوسف رياض، عضو مجلس إدارة شركة النيل، إن الهدف من زيارة وزير التموين، للشركة، هو التأكد من توافر السلع الأساسية بالأسعار المحددة من قبل الوزارة.

وأضاف «رياض»، فى تصريحات صحفية، أن الشركة توفر السلع الإستراتيجية بأسعار منخفضة عن القطاع الخاص، حيث يسجل كيلو اللحم السوداني 75 جنيه، وكيلو الدجاج 25 جنيه، بفارق كبير عن الأسواق الحره.
 

 

 

المصدر : الشروق

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