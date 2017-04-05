صور| الكنيسة تودع «شيخ كهنة» الإسكندرية

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ودع أقباط الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، القمص قسطنطين نجيب، "شيخ كهنة" الإسكندرية وكاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بباكوس، والذي تنيح يوم 26 مارس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأقيمت صلاة الجنازة بالكاتدرائية المرقسية، بمنطقة محطة الرمل، وسط حضور قبطى كبير.

حضر الصلاة أصحاب النيافة الأنبا كيرلس آفا مينا، أسقف ورئيس دير مارمينا والأنبا بافلي، الأسقف العام لكنائس المنتزه والمسئول عن خدمة الشباب بالإسكندرية والأنبا ايلاريون الأسقف العام لقطاع غرب الأسكندرية، كما حضرها القمص رويس مرقس وكيل عام البطريركية بالإسكندرية وعدد كبير من كهنة المدينة ومن خارجها وكذلك عدد كبير من المسئولين، وشعب غفير ازدحمت به الكاتدرائية.

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كان البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية قد أرسل رسالة تعزية تم قراءتها في الجنازة.

جدير بالذكر أن القمص قسطنطين من مواليد ٥ أغسطس ١٩٣٢ ورسم كاهناً في ٢ ديسمبر ١٩٥٩ (مع المتنيح القمص بيشوي كامل).

