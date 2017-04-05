حجي يرد على «التحرير»: لهذا السبب لم نعلن مرشحنا للرئاسة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

رد الدكتور عصام حجي، الباحث في وكالة ناسا، على التقرير الذي نشرته "التحرير"، تحت عنوان "لماذا اختفت مبادرة حجي الرئاسية؟"، والذي طرح تساؤلات حول أسباب عدم انعقاد مؤتمر حملة الفريق الرئاسي، في مارس الماضي؛ لإعلان مجلسها بكامل تشكيله، والذي سيخوض غمار انتخابات الرئاسة 2018.

حجي، الذي أعلن عن الحملة، قال في تصريح خاص، إن "حربنا الأولى تتمثل في وجود انتخابات حقيقية، قبل أن نحارب من أجل التوافق على مرشح قوي للتغيير".

ونشر حجي تقرير "التحرير" على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق: "المبادرة لم تختف، ونجحت في تحريك وتحفيز مجموعات عديدة لتقديم أسماء ومرشحين مختلفين، متحدية بذلك ما كان متداول أنه ليس هناك بديل".

وأضاف، أن المبادرة تسعد اليوم بوجود عدة مجموعات تستعد لأن تكون بنجاح هذا البديل، مشيرًا إلى أن المبادرة الصغيرة أصبحت اليوم أكبر وأقوى بمجلسها المكون من شخصيات مرموقة ذات خبرة طويلة ونزيهة في العمل العام، ويجتمع مكتبها دوريا في القاهرة للتنسيق والتشاور مع الشركاء المتزايدين المؤمنين بالإصلاح والتغيير الحضاري والسلمي، بعيدا عن المشهد العبثي للإعلام.

شاهد أيضا

وتابع: "المبادرة بكل ما لها و ما عليها، أكبر وأسمى من شخصي كي تنسب باسمي، حيث أنها مجهود وأحلام شباب دفعوا ثمنا غاليا من حريتهم وحياتهم من أجل دولة آدمية قبل أن تكون ديموقراطية، وأنا فيها كما أوضحت مرارًا و تكرارًا مجرد معلم في صفوف أعضائها، وأقوم بواجبي الأخلاقي و الإنساني في محاربة الجهل الفقر والمرض".

وتساءل: "أين خارطة الطريق للانتخابات التي يفترض أن يكون دورها الأول في أقل من عام؟، لعل عدم تتناول موضوع الانتخابات الرئاسية المقبلة، حتى خلال زيارة واشنطن، مؤشر واضح أن الكثير من الغموض والتخوف مازال يحيط بمجريات هذا الحدث في أروقة الدولة".

واستطرد: "أما في أروقة المبادرة، وعن الإعلان المفترض عن الأسماء المقترحة، فهو منطقيًا مرهون بالإعلان أولا عن الانتخابات و شروطها، فلا معنى لإعلان أسماء لمتنافسين وتفاصيل لخطط في سباق حتمي و مصيري لم يعلن عنه حتى هذه اللحظة".