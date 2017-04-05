صور| انتظام حملة التطعيم ضد «شلل الأطفال» لليوم الرابع بشمال سيناء

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واصلت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء تنفيذ حملة محدودة للتطعيم ضد "شلل الأطفال".

وانتظمت الفرق الطبية ليومها الرابع على التوالى من تطعيم الاطفال فى الوحدات الصحية والمستشفيات والمراكز الحضرية والفرق الطبية الموجودة فى المناطق الحيوية فى المحافظة.

وشاركت المساجد فى حث الأهالى والإعلان عن تواجد الفرق الطبية فى محيطها عن طريق مكبرات الصوت على المدار اليوم داخل مدن شمال سيناء.

وقال مصدر فى مديرية الصحة، إن الوحدات الصحية فى المناطق البعيدة فى رفح ووسط سيناء تحدت كل الظروف العصيبة التى تمر بها المنطقة، وانتظمت فى تطعيم الأطفال خاصة فى مناطق "صلاح الدين، الجفجافة، الميدان، الماسورة، ابوشنار، وتجمعات الحسنة ونخل وجنوب رفح".

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وكانت حملة محدودة للتعطيم ضد "شلل الأطفال" قد انطلقت فى الثانى من ابريل الجاري، مستهدفة الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات.

وحسب بيان من مديرية الصحة فى شمال سيناء، أن عدد الأطفال الذين تستهدفهم الحملة 67 الف و518 طفل وطفلة موزعين على مناطق حضرية وصحراوية.

ويشارك فى الحملة 405 قريق طبى متخصص، منهم 183 فريق متحرك و222 فرق ثابت فى الوحدات الصحية والمستشفيات.