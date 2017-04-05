صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

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كتب- إسلام عبد الخالق:

اعترض العشرات من أهالي عزبة "الأشرم" الطريق العام أمام قرية "ميت ربيعة" التابعة لمركز بلبيس في الشرقية، وقاموا بإشعال النيران في إطارات السيارات بطريق "بلبيس – القاهرة"، احتجاجًا على مصرع سيدة حامل وجنينها، إثر اصطدامها بسيارة ملاكي بالطريق.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يقوم فيها الأهالي بقطع الطريق بسبب الحدث ذاته؛ بعدما تجمهر العشرات من عزبة "ثابت"، صباح اليوم، وقطعوا الطريق، فور حدوث الواقعة، قبل أن تتمكن قوة من مركز شرطة بلبيس من إقناع الأهالي بفتح الطريق وتسيير حركة المرور.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد سمير أبو روضة، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بوصول فاطمة السيد محمد، 23 عامًا، ربة منزل، من قرية ميت ربيعة التابعة لدائرة المركز، إلى مستشفى بلبيس العام، مصابة بكدمات وجروح وحالتها متأخرة؛ إثر تصادم سيارة مُسرعة بها أثناء عبور الأخيرة طريق "بلبيس – العاشر".

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وتبين أن المجني عليها، حامل في شهرها الأخير، وكانت ذاهبة إلى مستشفى بلبيس المركزي لوضع جنينها، إلا أنها وأثناء عبور الطريق صدمتها سيارة مُسرعة؛ ليتم نقلها إلى مستشى بلبيس العام، وتلفظ أنفاسها الأخيرة هناك هي وجنينها.

وأفاد مصدر أمني بمركز شرطة بلبيس، بأنه تم التحفظ على السيارة المُتسببة في الحادث، وتبين أنها ملاكي تَخُص طبيبة، وجرى التحفظ عليها وسيارتها تحت تصرف النيابة العامة.