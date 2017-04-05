تعرف على صحتك العامة من لون بولك

لا أحد يهتم بلون البول كأحد الدلائل على الصحة العامة ولكن عليك متابعة الرائحة واللون والتماسك لأنها تمثل الكثير عن صحتك فيمكن لأي يشخص أن يعلم إذا كان مصابا بأحد الأمراض من لون البول:

يتكون البول من 95٪ مياه وغيرها من الأشياء أيضا مثل الكرياتينين واليوريا والبوتاسيوم حيث تتحلل جميعها في المناطق العضوية وغير العضوية.

وأوضح موقع “أورجانك هيلث يونيفيرس” دلالات لون البول على الصحة العامة كالتالي:

1- صافي:

قد يكون هناك اختلال كييائي

2- الأصفر الفاتح:

اللون الطبيعي للبول ويعني أن صحتك جيدة

3- الضبابي:

وعادة ما يكون دليلا على عدوى المثانة من المخاط الزائد أو البروتينات الزائدة في الجسم.

4- متوسط الصفار:

يعني أنك تعاني من الجفاف.. لذل عليك تناول المزيد من المياه

5- الأصفر الداكن:

يشير إلى الحالة الطبيعية للجسم خاصة بعد تناول الفيتامينات خاصة فيتامين ب المركب فهذا يكون لون البول .

6- البرتقالي:

هناك الكثير من البيليروبين في الجسم، قد يكون البول البرتقالي أيضا بسبب نتيجة حصوة في القناة الصفراوية أيضا. أو أمراض الكبد هو أيضا احتمال بسبب المسالك البولية.

7- اللون الوردي:

قد يكون اللون الوردي من بعض قطرات دم.. اذا لاحظت هذا اللون عليك الذهاب للطبيب فورا.

8- ظل وردي غامق:

هذه اللون ليس فقط دليل بعض قطرات الدم ولكن يمكن أن يكون كميه قليلة كما يمكن أيضا أن يكون نتيجة لسرطان المثانة. ولا يمكن استبعاد الحصوات أيضا

لذلك عليك الذهاب للطبيب في أسرع وقت.

9- وردي غامق:

هذا يعني كمية كبيرة من الدم في البول، والأمر تطور لخطير جدا. عادة ما يكون ذلك سرطان ولكن عليك التأكد من الطبيب أيضا.

10- بني:

بعض الأدوية مثل مضادات الملاريا أو المضادات الحيوية تحول البول للون البني، ولكن هذه يمكن أيضا أن تكون أمراض كبد أوكلي أو انهاك حاد.

11- اللون الأزرق أو الأخضر:

عندما يكون لون البول أزرق أو أخضر، فقد يكون هذا مؤشرا إلى اثر جانبي لتناول بعض الأدوية أو أكل الكثير من الأطعمة الملونة صناعيا .

المصدر : مصرفايف