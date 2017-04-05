بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة

شيماء مصطفى

احتفلت القوات المسلحة بانضمام ثلاث طائرات متعددة المهام من مقاتلات الجيل الرابع طراز "رافال" إلى تشكيلات القوات الجوية ، والتي تمثل الدفعة الثالثة من هذا الطراز التي تتسلمها مصر فى إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع دولة فرنسا، والذي يشمل العديد من التعاون في مجالات التسليح والصناعات العسكرية المختلفة .

وتعد طائرات الرافال الجديدة بمثابة إضافة قوية لقدرات قواتنا الجوية بما تملكه من خصائص فنية وأنظمة قتالية ونيرانية عالية تمكنها من تنفيذ المهام بمديات كبيرة على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة، والتى تتيح لها التعامل مع جميع التهديدات الجوية والأرضية بكفاءة عالية.

وتتميز المقاتلة الرافال بالقدرة على تعقب العديد من الأهداف الجوىة والتعامل مع أكثر من هدف فى توقيت واحد، بتنفيذ مهام السيطرة الجوية وصد الهجمات المعادية والتعامل مع الأهداف ذات المدى البعيد من مختلف أوضاع الاستعداد الجوى فى أصعب الظروف لمسارح العمليات المختلفة.

وقد حلقت الطائرات الثلاث في سماء القاهرة بعد رحلة منفردة بقيادة الطيارين المصريين استغرقت أكثر من 3 ساعات ونصف بعد إقلاعها من إحدى القواعد الفرنسية، وصولا إلى مصر بما يعكس قدرة وكفاءة الطيارين المصريين والأطقم الجوية.

المصدر : اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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