أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة

Google+ Print
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة

 
احتفلت القوات المسلحة بانضمام ثلاث طائرات متعددة المهام من مقاتلات الجيل الرابع طراز "رافال" إلى تشكيلات القوات الجوية ، والتي تمثل الدفعة الثالثة من هذا الطراز التي تتسلمها فى إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع دولة فرنسا، والذي يشمل العديد من التعاون في مجالات التسليح والصناعات العسكرية المختلفة .
 
وتعد طائرات الرافال الجديدة بمثابة إضافة قوية لقدرات قواتنا الجوية بما تملكه من خصائص فنية وأنظمة قتالية ونيرانية عالية تمكنها من تنفيذ المهام بمديات كبيرة على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة، والتى تتيح لها التعامل مع جميع التهديدات الجوية والأرضية بكفاءة عالية.
 
وتتميز المقاتلة الرافال بالقدرة على تعقب العديد من الأهداف الجوىة والتعامل مع أكثر من هدف فى توقيت واحد، بتنفيذ مهام السيطرة الجوية وصد الهجمات المعادية والتعامل مع الأهداف ذات المدى البعيد من مختلف أوضاع الاستعداد الجوى فى أصعب الظروف لمسارح العمليات المختلفة.
 
وقد حلقت الطائرات الثلاث في سماء القاهرة بعد رحلة منفردة بقيادة الطيارين المصريين استغرقت أكثر من 3 ساعات ونصف بعد إقلاعها من إحدى القواعد الفرنسية، وصولا إلى مصر بما يعكس قدرة وكفاءة الطيارين المصريين والأطقم الجوية.
 
مصر تتسلم 3 طائرات رافال جديدة
 
القوات المسلحة تتسلم طائرات رافال جديدة
 
الطائرات الفرنسية تصل سماء القاهرة
 
3 طائرات رافال جديدة تصل مصر
 
الطائرات الرافال الجديدة
 
 
المصدر : اليوم السابع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص