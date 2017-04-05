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فيديو| عبد الحميد بسيوني: لاعبو الزمالك السبب في الهزيمة من الشرقية

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فيديو| عبد الحميد بسيوني: لاعبو الزمالك السبب في الهزيمة من الشرقية فيديو| عبد الحميد بسيوني: لاعبو الزمالك السبب في الهزيمة من الشرقية

التحرير

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قال عبد الحميد بسيوني، المدير الفني السابق لفريق حرس الحدود، إن لاعبي الزمالك يتحملون الهزيمة المفاجئة التي تلقاها الفريق، مساء ليوم الأربعاء، أمام الشرقية بهدف نظيف، مضيفًا: «المشكلة عند اللاعيبة».

وأضاف «بسيوني»، خلال لقاءه ببرنامج « النيل» الذي يعرض على قناة «النيل للرياضة»، أن الفريق الأبيض فرط في شوط كامل لم يقدم خلاله أي فاعلية هجومية، مشيرًا إلى أن الزمالك يعاني من مشكلة هجومية واضحة، وعقم تهديفي، رغم امتلاكه عدد كبير من اللاعبين المميزين في الخطوط الأمامية.

وسقط الزمالك، أمام نظيره الشرقية، بهدف دون رد، سجله محمد ميدو، في الدقيقة 50 اليوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ21 من مسابقة الدوري الممتاز.



 

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