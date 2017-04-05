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كارثة جديدة يقع فيها ماسبيرو.. كتابة اسم الرئيس بشكل «خاطئ»

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كارثة جديدة يقع فيها ماسبيرو.. كتابة اسم الرئيس بشكل «خاطئ» كارثة جديدة يقع فيها ماسبيرو.. كتابة اسم الرئيس بشكل «خاطئ»

تحقق الشئون القانونية المركزية بماسبيرو في واقعة كتابة اسم الرئيس عبد الفتاح بشكل خاطئ على شاشة قناة "القنال"، منذ أيام، عقب اكتشاف المتابعة للخطأ وإطلاع نائلة فاروق، رئيس قطاع القنوات الإقليمية عليه.
 
وتتمثل الواقعة في أنه أثناء استضافة الرئيس السيسي، لرئيس وزراء لبنان سعد الحريري في 22 مارس الماضي، تم كتابة العبارة على شاشة قناة القنال: "الرئيس السيس يستقبل رئيس وزراء لبنان"، مع عدم تدخل المخرجين أو فريق العمل لتعديلها وتدارك الخطأ واستمراره على الشاشة لفترة طويلة.
 
ودعت المتابعة المركزية بماسبيرو لكتابة تقرير بالأمر وإبلاغ رئيسة الإقليميات التي قررت إيقاف المتسببين عن العمل، وإحالتهم للتحقيقات بمعرفة الشئون القانونية المركزية عقب استئذان إبراهيم العراقي القائم بأعمال رئيس الاتحاد في ذلك، خاصة أن هناك أحد الفنيين بقطاع الهندسة الإذاعية متورط بالواقعة.
 
يشار إلى أن الواقعة تمثل استمرارا لسلسلة الأخطاء المتتالية في قطاع الإقليميات، حيث عرضت قناتي إسكندرية والقاهرة قبل أيام لقطات مصورة من رصد الإخوانية والجزيرة المعادية لمصر في البرامج، وإحالة الأمر للتحقيق أيضا.
 
المصدر : فيتو

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