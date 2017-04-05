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وزير الداخلية المصري يلتقي بنظيره السعودي لبحث التعاون بين البلدين

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وزير الداخلية المصري يلتقي بنظيره السعودي لبحث التعاون بين البلدين وزير الداخلية المصري يلتقي بنظيره السعودي لبحث التعاون بين البلدين

مصراوي Masrawy

اللواء مجدي عبد الغفار

كتب - علاء عمران:

التقى اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي عهد المملكة العربية ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على هامش مشاركتهما بأعمال الدورة الــ 34 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة حاليًا بالعاصمة التونسية.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء أوجه التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين وسُبل تدعيمها، وقد أعرب صاحب السمو الملكي؛ وزير الداخلية السعودي؛ عن تقدير بلاده لمصر ومكانتها الرائدة على الساحتين الإقليمية والدولية.. مُشيدًا بالجهود البارزة لأجهزة الأمن المصرية وما تبذله من تضحيات في حربها ضد الإرهاب، كما أكد على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون الأمني بين البلدين الشقيقين لمجابهة التحديات الأمنية التي تفرضها الظروف السياسية الراهنة في المنطقة.

وأعرب عبد الغفار، عن تقديره للعلاقات الأخوية والروابط الوثيقة التي تجمع بين الأجهزة الأمنية في البلدين الشقيقين، مُشيرًا إلى ضرورة التركيز على محاصرة كافة التنظيمات الإرهابية ومواجهة الفكر المتطرف الذي يحض على نشر ثقافة العنف والتدمير.

وأكد الوزير، أن العبء الأكبر الذي يقع على عاتق الدول العربية وأجهزتها الأمنية يتمثل في حماية أمن مواطنيها واستقرارهم والتعاون الفاعل مع كافة أجهزة الدولة المعنية لحماية الشباب من الوقوع في براثن التطرف الديني والمفاهيم المغلوطة.

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