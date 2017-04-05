الولايات المتحدة: لا رغبة للأسد وروسيا وإيران في تحقيق السلام

نيويورك - (د ب أ):

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، في ختام اجتماع مجلس الأمن الدولي، حول هجوم كيميائي في سوريا انتهى بدون تصويت، إن الرئيس السوري بشار الأسد "رجل بلا ضمير" وإن سوريا وروسيا وإيران "ليست لديهم رغبة في السلام" .

وأضافت هيلي، الأربعاء، التي ترأس مجلس الأمن الدولي في أبريل الجاري: "لو كانت روسيا قد وفت بمسؤوليتها، ماكانت ستبقى أية أسلحة كيميائية ليستخدمها النظام السوري".

وتابعت هيلي قائلة: "هناك حقيقة واضحة هنا، هي أن الأسد وروسيا وإيران ليست لديهم رغبة في السلام".

يشار إلى أن جلسة مجلس الأمن بشأن الهجوم المشتبه بأنه سام في سورية أمس الثلاثاء، انتهت بلا نتيجة.

ولم يصوت المجلس على مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والذي تمت صياغته في صفحتين وأدان الهجوم المحتمل بشدة وطالب بسرعة الكشف عن ملابساته.