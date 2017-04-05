أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الولايات المتحدة: لا رغبة للأسد وروسيا وإيران في تحقيق السلام

Google+ Print
الولايات المتحدة: لا رغبة للأسد وروسيا وإيران في تحقيق السلام الولايات المتحدة: لا رغبة للأسد وروسيا وإيران في تحقيق السلام

مصراوي Masrawy

السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي

نيويورك - (د ب أ):

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، في ختام اجتماع مجلس الأمن الدولي، حول هجوم كيميائي في سوريا انتهى بدون تصويت، إن الرئيس السوري بشار الأسد "رجل بلا ضمير" وإن سوريا وروسيا وإيران "ليست لديهم رغبة في السلام" .

وأضافت هيلي، الأربعاء، التي ترأس مجلس الأمن الدولي في أبريل الجاري: "لو كانت روسيا قد وفت بمسؤوليتها، ماكانت ستبقى أية أسلحة كيميائية ليستخدمها النظام السوري".

وتابعت هيلي قائلة: "هناك حقيقة واضحة هنا، هي أن الأسد وروسيا وإيران ليست لديهم رغبة في السلام".

يشار إلى أن جلسة مجلس الأمن بشأن الهجوم المشتبه بأنه سام في سورية أمس الثلاثاء، انتهت بلا نتيجة.

ولم يصوت المجلس على مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والذي تمت صياغته في صفحتين وأدان الهجوم المحتمل بشدة وطالب بسرعة الكشف عن ملابساته.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص