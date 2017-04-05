عاجل| حبس الإعلامي «أحمد موسى» 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه بتهمة نشر مكالمات هاتفية

قضت اليوم محكمة جنح أول مدينة نصر اليوم حكمها ضد الإعلامي ” أحمد موسى” برئاسة المستشار ” رامي عرايس” بالحبس لمدة 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه بتهمة إذاعة ونشر مكالمات هاتفية مسربة حيث انه حصل عليها بشكل غير قانوني.

تفاصيل القضية

وكان المحامي ” حميدو جميل” وكيل عن الناشط ممدوح قد أقام جنحة مباشرة برقم 8212 لعام 2017 أما محكمة مدينة نصر، حيث اتهم فيها ممدوح حمزة الإعلامي الشهير ” أحمد موسى” بنشر مكالمات هاتفية، قام بالحصول عليها بطرق غير قانونية وبدون إذن من النيابة العامة.

وكان الإعلامي ” موسى” قد أذاع عدة تسريبات هامة وخطيرة لعدد من الشخصيات العامة، من بينها الدكتور ” محمد البرادعي”، ورئيس أركان القوات المسلحة سابقاً ” سامي عنان” والناشط ” ممدوح حمزة.

المصدر : مصرفايف