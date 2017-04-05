أسوأ 10 صفقات في «البريمير ليج»

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أعدت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية تقريرًا عن أسوأ 10 صفقات تم توقيعها خلال نافذة الانتقالات الشتوية، في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريمير ليج» الموسم الحالي.

وكان الإيفواري ويلفريد بوني مهاجم السيتيزنس، المعار إلى ستوك سيتي، متصدر القائمة.

«التحرير» تستعرض لكم القائمة التي أعدتها الصحيفة البريطانية.

1. ويلفريد بوني - من مانشستر سيتي إلى ستوك سيتي على سبيل الإعارة.

2. كلاوديو برافو - من برشلونة الإسباني إلى مانشستر سيتي مقابل 17 مليون إسترليني.

3. سيموني زازا - من يوفنتوس الإيطالي إلى وست هام يونايتد مقابل 20 مليون يورو.

4. موسى سيسوكو - من نيوكاسل يونايتد إلى توتنهام بــ 30 مليون إسترليني.

5. ميتشي باتشواي - من مارسيليا الفرنسي إلى تشيلسي مقابل 31.5 مليون إسترليني.

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6. ألفارو أربيلوا - من ريال مدريد الإسباني إلى وست هام ويونايتد.

7. - بورخا باستون من أتلتيكو مدريد إلى سوانزي سيتي مقابل 15 مليون إسترليني.

8. لويس هيرنانديز - من سبورتينج خيخون إلى ليستر سيتي.



9. إسحاق سوكسيس - من غرناطة إلى واتفورد مقابل 12.5 مليون إسترليني.

10. كاريوس - من ماينز إلى ليفربول مقابل 4.7 مليون إسترليني.