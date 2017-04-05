أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

أسوأ 10 صفقات في «البريمير ليج»

Google+ Print
أسوأ 10 صفقات في «البريمير ليج» أسوأ 10 صفقات في «البريمير ليج»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعدت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية تقريرًا عن أسوأ 10 صفقات تم توقيعها خلال نافذة الانتقالات الشتوية، في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريمير ليج» الموسم الحالي.

وكان الإيفواري ويلفريد بوني مهاجم السيتيزنس، المعار إلى ستوك سيتي، متصدر القائمة.

«التحرير» تستعرض لكم القائمة التي أعدتها الصحيفة البريطانية. 

1. ويلفريد بوني - من مانشستر سيتي إلى ستوك سيتي على سبيل الإعارة.

ويلفريد

2. كلاوديو برافو - من برشلونة الإسباني إلى مانشستر سيتي مقابل 17 مليون إسترليني.

برافو

3. سيموني زازا - من يوفنتوس الإيطالي إلى وست هام يونايتد مقابل 20 مليون يورو.

سيموني زازا

4. موسى سيسوكو - من نيوكاسل يونايتد إلى توتنهام بــ 30 مليون إسترليني.

موسي سيسوكو

5. ميتشي باتشواي - من مارسيليا الفرنسي إلى تشيلسي مقابل 31.5 مليون إسترليني.

شاهد أيضا

ميتشي باتشواي

6. ألفارو أربيلوا - من ريال مدريد الإسباني إلى وست هام ويونايتد.

الفارو أربيلوا

7. - بورخا باستون من أتلتيكو مدريد إلى سوانزي سيتي مقابل 15 مليون إسترليني.

بورخا باستون

8. لويس هيرنانديز - من سبورتينج خيخون إلى ليستر سيتي.

لويس هيرنانديز


9. إسحاق سوكسيس - من غرناطة إلى واتفورد مقابل 12.5 مليون إسترليني.

إسحاق سوكسيس

 10. كاريوس - من ماينز إلى ليفربول مقابل 4.7 مليون إسترليني.

كاريوس

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب

فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية