رونالدو لا يرغب بقدوم هازارد للريال لهذا السبب

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، لا يرغب بتواجد البلجيكي إدين هازارد، لاعب تشيلسي، ضمن صفوف المرينجي الموسم المقبل، بعد الأنباء التي ترددت عن محاولة إدارة الملكي التعاقد معه.

وأشارت صحيفة «Diario Gol» المقربة من النادي الملكي، إلى أن رونالدو، أخبر فلورنتينو بيريز رئيس النادي، أنه لا يريد مشاهدة إيدن هازارد، في ريال مدريد، لأنه سوف يشكل خطر عليه في التشكيلة.

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وأضافت الصحيفة، أن النجم البرتغالي يريد الحافظ على مكانته في الفريق، وأن إدارة النادي تعطيه هذه الخاصية، بجعله أكثر لاعب مميز وصاحب مكانة كبيرة في الفريق.

وكانت العديد من التقارير تحدثت عن محاولة ريال مدريد التعاقد مع هازارد، بعد الأداء الاستثنائي الذي يقدمه حاليا مع البلوز في البريمير ليج، ومساهمته في احتلالهم صدارة جدول الترتيب برصيد 69 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن توتنهام أقرب منافسيه صاحب المركز الثاني.