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الاتحاد الإنجليزي يحرم ليفربول من الصفقات لمدة عامين

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الاتحاد الإنجليزي يحرم ليفربول من الصفقات لمدة عامين الاتحاد الإنجليزي يحرم ليفربول من الصفقات لمدة عامين

التحرير

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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، حرمان فريق ليفربول، من التعاقد لمدة موسمين، على مستوى الأكاديميات، بسبب صفقة غير قانونية مع لاعب قاصر من أكاديمية ستوك سيتي.

وذكرت «BBC» البريطانية، أنه تم حرمان ليفربول من التعاقد مع أي لاعب شاب من أي أكاديمية في إنجلترا لمدة عامين، وتغريمه 100 ألف إسترليني.

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وكان ليفربول، تعاقد مع لاعب صغير يبلغ من العمر 12 عامًا، من أكاديمية ستوك، وتعهد النادي لأهله بدفع مصاريف دراسته كاملة مقابل الموافقة على انتقاله إلى أكاديمية الأنفيلد.

يذكر أن قوانين الدوري الإنجليزي تحظر تقديم أي عروض شخصية تحرض اللاعب على الانتقال لنادٍ آخر، وهو القانون الذي خرقه ليفربول، واستدعى إيقافه وتغريمه.

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التحرير

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