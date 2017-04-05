أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل

Google+ Print
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل «الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قرر الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأربعاء، فتح كافة الحدائق والمنتزهات التابعة للوزارة أمام كافة الزائرين مجانًا يوم الجمعة المقبل، والموافق 7 أبريل، احتفالاً بيوم اليتيم.

وأشار الوزير، في تصريحات صحفية، إلى أن القرار يشمل حدائق الحيوان والأورمان بالجيزة، والأسماك والزهرية بالزمالك، وحديثة أنطونياديس بالإسكندرية، والنباتات بأسوان، فضلًا عن كافة الحدائق النباتات والحيوان بالمحافظات المختلفة.

شاهد أيضا

وقال الوزير إنه تم إلغاء الإجازات والراحات للأطباء والعاملين في هذه المنتزهات والحدائق، وفرض حالة طوارئ خلال هذا اليوم، لافتًا إلى وضع خطة لمواجهة الازدحام والتكدس خلال هذا اليوم، والحفاظ على نظافة الحديقة لتبدو في أبهى صورها لاستقبال الزائرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب

فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية