«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل

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قرر الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأربعاء، فتح كافة الحدائق والمنتزهات التابعة للوزارة أمام كافة الزائرين مجانًا يوم الجمعة المقبل، والموافق 7 أبريل، احتفالاً بيوم اليتيم.

وأشار الوزير، في تصريحات صحفية، إلى أن القرار يشمل حدائق الحيوان والأورمان بالجيزة، والأسماك والزهرية بالزمالك، وحديثة أنطونياديس بالإسكندرية، والنباتات بأسوان، فضلًا عن كافة الحدائق النباتات والحيوان بالمحافظات المختلفة.

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وقال الوزير إنه تم إلغاء الإجازات والراحات للأطباء والعاملين في هذه المنتزهات والحدائق، وفرض حالة طوارئ خلال هذا اليوم، لافتًا إلى وضع خطة لمواجهة الازدحام والتكدس خلال هذا اليوم، والحفاظ على نظافة الحديقة لتبدو في أبهى صورها لاستقبال الزائرين.