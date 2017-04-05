صلاح عيسى: «الصحفيين» لم تخطرنا بفوز سلامة بمنصب النقيب

التحرير

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يعقد المجلس الأعلى للصحافة اجتماعه اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، لمناقشة المشكلات التى تتعرض لها الصحف القومية، وانتخاب أمين عام مساعد جديد لمجلس النقابة، بدلا من حمدي المصيلحي رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، فضلا عن مناقشة الطلبات المقدمة من عدد من الصحفيين بشأن الإجازات وإصدار مطبوعات صحفية.

وقال الكاتب الصحفي صلاح عيسى، أمين عام "الأعلى للصحافة"، إن الاجتماع سيعقد اليوم برئاسة الدكتور حسن عماد مكاوي، بعد تفويض الكاتب الصحفي جلال عارف له لممارسة مهام رئيس المجلس مؤقتًا، بدلًا منه لحصول الأخير على إجازة.

ورداً على تساؤل "التحرير" حول أسباب عدم حضور نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة لاجتماع المجلس، قال عيسى: " النقابة لم تخطرنا حتى الآن بفوز سلامة بمقعد النقيب، وبالتالي لم يستطع المجلس أن يخاطب رئيس الجمهورية للحصول على قرار جمهوري بانضمامه للمجلس"، مشيرًا إلى أن تقلد النقيب عضوية المجلس، يتطلب إصدار قرار جمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وأضاف عيسى، أن الاجتماع سيناقش أيضا الطلبات المقدمة من عدد من الصحفيين بشأن إصدار مطبوعات صحف ومنح رخص لها، إضافة إلى مناقشة الطلبات الخاصة بإنشاء مشروعات استثمارية، إلى جانب بحث انتخاب أمين عام مساعد جديد للمجلس بدلا من مصيلحي، بعد حل مجلس إدارة النقابة العامة للصحافة والطباعة والاعلام، واختيار مجدي البدوي الذي تم انتخابه في رئاسة النقابة بدلاً منه.

وأضاف أن المجلس سيناقش أيضا الأزمات التى تشهدها الصحف القومية، والمشكلات التى تلاحقها وكيفية الخروج من مآزق ارتفاع الأسعار.

وفي سياق مختلف، قال أمين عام المجلس الأعلى للصحافة، أن جريدة الأهرام ستضع غدا "الخميس" حجر الأساس فى محافظة البحيرة أثناء افتتاح مصنع ورق، لمواجهة أزمة الأسعار التي تواجه الصحف لحل تلك الأزمة خلال عامين أو ثلاثة على أقصى تقدير.