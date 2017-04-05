التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة

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كشف علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أن الوزارة تنفذ خطة لضبط وخفض الأسعار، خاصة السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، حيث تم الاتفاق مع الهيئة العامة لقناة السويس وجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لتوفيرها بأسعار مخفضة.

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وأوضح وزير التموين، على هامش جولته، اليوم، مجمع استهلاكي بكوبري القبة أن خطة الوزارة تشمل التوسع فى إقامة أسواق دائمة وأسواق اليوم الواحد بالقاهرة والمحافظات، حيث يتم حاليا إعداد خريطة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية من المقرر الانتهاء منها يوليو المقبل، لتحديد المناطق الصالحة لإقامة الأسواق الجديدة.