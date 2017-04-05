محلب ووزير الآثار يتفقدان تطوير هضبة الأهرامات

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تفقد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية المهندس إبراهيم محلب، ووزير الآثار الدكتور خالد العناني، اليوم الأربعاء، منطقة إهرامات الجيزة؛ للوقوف على آخر مستجدات أعمال مشروع تطوير منطقة هضبة الهرم الأثرية، وما تم إنجازه بالمشروع.

وأوضح مدير عام منطقة الإهرامات أشرف محي - في تصريحات - أنه خلال الجولة تم الاتفاق على وضع جدول زمني محدد للانتهاء من المشروع في الوقت المقرر له، وعقب ذلك، توجها إلى موقع المتحف المصري الكبير بمنطقة ميدان الرماية لمتابعة سير أعمال بناء مبنى المتحف، حيث كان في استقبالهما الدكتور طارق توفيق المشرف العام على المتحف المصري الكبير، حيث أوضح أنه تم الاجتماع مع منفذي المشروع لاستعراض آخر مستجدات سير العمل والاستعدادات اللازم اتخاذها تمهيدا للافتتاح الجزئي للمتحف في عام 2018، كما تم طرح الرؤية العامة لكيفية تناغم المتحف المصري الكبير بمشروع تطوير منطقة الأهرامات الأثرية.

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رافق محلب والعناني، خلال الجولة اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة وقيادات من وزارة الآثار، من بينهم الأثري أشرف محي مدير عام منطقة الإهرامات والدكتور محمود عفيفي رئيس قطاع الآثار المصرية والمهندس وعدا لله أبوالعلا رئيس قطاع المشروعات.