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«الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج

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«الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج «الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج

التحرير

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أعلن الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة، أنه تم الاتفاق مع مصانع الأسمدة على عدم تصدير جرام واحد من السماد إلى الخارج، خلال موسم الصيف، لافتًا إلى أن هذا الاتفاق يهدف إلى توفير السماد للمزارعين المصريين.

وأوضح الحداد، أن لديها مصنعان سماد فقط من أصل 6 مصانع، لافتا إلى أن الحكومة تضغط لعدم تصدير السماد خارج البلاد، مشيرًا إلى أن مساحة الرقعة الزراعية فى زيادة مستمرة، وأن إنتاج المصانع من السماد ثابت كما هو.

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جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الشعينى بمجلس إدارة مصانع سكر نجع حمادى ومزارعى القصب بمحافظة قنا.

وبدأ اللقاء بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عزف السلام الوطنى لجمهورية العربية، تلاه عرض فيلم تسجيلى عن مصنع السكر بنجع حمادى.

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التحرير

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