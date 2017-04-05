وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

أكد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 34 لمؤتمر وزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس – أن أبناء مصر من رجال الشرطة الأبطال، ورجال القوات المسلحة البواسل، يسطرون اليوم ملاحم وطنية جديدة بإصرارهم وعزيمتهم على تطهير البلاد من دنس الإرهاب، مهما بلغت في ذلك الصعوبات، وعظمت التضحيات، معربا عن تحيته لكل الشهداء الأبرار، والمصابين الذين كتبوا بدمائهم الذكية أعظم معاني البطولة والفداء، صونا لأمن وطنهم واستقراره.

وشدد الوزير، على إدراك مصر لأهمية العمل العربي المشترك، لتجاوز التحديات الأمنية الراهنة، التي تحالفت فيها الجرائم الإرهابية مع الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، مما يفرض على الأجهزة الأمنية العربية قدرا أعلى من التعاون وتكامل الجهود، خاصة في مجال تبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات.

وأشار عبد الغفار، إلى أن العمل العربي المشترك لتجاوز التحديات الأمنية الراهنة يستلزم صياغة منظور عربي شامل للتعامل مع الشركات العالمية للاتصالات وشبكات الانترنت، بما يعزز جهود الأجهزة الأمنية العربية في منع استغلال مواقع التواصل الاجتماعي، كساحة مفتوحة تستخدمها التنظيمات الإرهابية للتنسيق والتدريب والتجنيد والترويج لثقافة التطرف والعنف، فضلا عن الحصول على التمويل المادي والدعم المعنوي.