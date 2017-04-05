أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء"

المنيا - ريمون الراوي:

أكد محمد الحمبولي، محامي وعضو نقابة المحامين بالمنيا، أنهم أودعوا، اليوم الأربعاء، أول الطعون ببطلان حكم محكمة جنايات المنيا في أوائل مارس الماضي، بمعاقبة 7 محامين بالسجن 5 سنوات بتهمة إهانة القضاء وتعطيل الجلسات.

وقدم محمد الكسار، عضو نقابة المحامين، مذكرة بالطعن أمام محكمة الجنايات، وطالب خلالها بإيقاف تنفيذ العقوبة، لحين الفصل في الطعن بالنقض، وتضمنت المذكرة "الدفع ببطلان الحكم المطعون، كونه أخل بحق الدفاع، والقصور في التسبب".

وقال الحمبولي، في تصريحات صحفية، إن آخر موعد لاستقبال الطعون 11 مايو المقبل، ومن المنتظر أن يتقدم عددًا كبيرًا من المحامين بمذكرات طعن، للنظر فيها أمام محكمة النقض.

كانت محكمة جنايات المنيا، قد أصدرت حكمًا في 2016 بمعاقبة 9 محامين بالسجن المؤبد، وبراءة 12 آخرين، واستبعدت آخر للتكرار، بتهمة إهانة القضاء، وتعطيل إحدى جلسات المحاكمة بمدينة مطاي عام 2013، وتم الطعن على الحكم وإعادة الإجراءات لـ 7 محامين.

وتقدم سامح عاشور، نقيب المحامين، بمذكره تصالح وتراضٍ بين الجانبين، إلا أن المحكمة قررت في مارس الماضي تخفيف العقوبة من المؤبد إلى السجن 5 سنوات لـ7 متهمين، ما أثار غضب المحامين.