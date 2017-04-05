3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور)

سوهاج - عمار عبد الواحد:

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، أن إجمالى استثمارات وزارة الاسكان بمحافظة سوهاج في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان الاجتماعي منذ يوليو 2014 وحتى الآن بلغت 3 مليارات و 640 مليون جنيه.

وأضاف "عبد المنعم" في تصريحات صحفية، أن تلك الاستثمارات ساهمت في إنجاز العديد من المشروعات المتوقفة، ووجه الشكر للقيادة السياسية والحكومة على الاهتمام الملحوظ بمحافظة سوهاج في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمحافظ وقيادات وزارة الإسكان لمرحلة التشطيبات بمحطة مياه سوهاج غرب "الشوش"، والتي تكلّف إنشاؤها 250 مليون جنيه بطاقة تصميمية 75000 لتر مكعب/ اليوم.

وأوضح وزير الإسكان أنهم سيأخذون عينات وزارة الصحة من المحطة يوم 15 من الشهر الحاليّ على أن تدخل المحطة الخدمة، ويتم ضخ المياه للمواطنين قبل شهر رمضان المقبل.