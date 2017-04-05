حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 6 أبريل 2017 مع ماغي فرح

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: تميل هذا اليوم كثيراً إلى المشاركة وعدم الانزواء والابتعاد عن الأجواء المفرحة والمريحة في مجالك المهني



عاطفياً: يسود جو من السعادة بعد خلاف حاد مع الشريك لم تكن تتوقعه، كذلك لم تكن تتوقع أن يصل إلى هذا الحد



صحياً: صحتك تكون قوية جداً هذا اليوم خلافاً للايام السابقة إنما هذا لا يعني أن تبدّد طاقتك في اتجاهات مختلفة

برج الثور

مهنياً: تباشر هذا اليوم دورة مهنية جيدة وشبكة واسعة من الاتصالات المهمة واللقاءات المثمرة والنتائج المذهلة



عاطفياً: يحمل هذا اليوم شعوراً بالطمأنينة، وجهود الحبيب وعاطفته تكفيان لإثارة حماستك أو لإشعال نار الحب في داخلك



صحياً: يتباطأ إيقاعك في العمل بسبب الإرهاق الذي يسيطر عليك جرّاء العمل ساعات طويلة

مهنياً: تكون هذا اليوم على موعد مع مسؤوليات كبيرة أو يدفعك إلى التصرّف على غير طبيعتك، فكن متنبّهاً يا عزيزي



عاطفياً: تفرح لخبر سار وتتحرّر من الضغوط وتنفرج أساريرك هذا اليوم، وتستعيد البسمة التي غابت عن شفتيك



صحياً: تعمد إلى ممارسة الرياضة التي تعنى بتقوية عضلات الساقين لأنك تضطر إلى الوقوف معظم دوام العمل

مهنياً: يعزز هذا اليوم أوضاعك المهنية لكن لا تكن عنيداً ومتشبثاً برأيك، بل خذ بآراء الآخرين واختر منها ما يناسبك



عاطفياً: كل ما عليك أن تفعله هو التكيّف مع الجوّ الجديد المتقلّب واتخاذ مواقف أكثر إيجابية من كل ما يجري حولك



صحياً: لا أنصحك باللجوء إلى العلاجات الحادة ومن المحتمل الإصابة بالتهاب في مكان علاج أو عيادة أو مستشفى

برج الأسد

مهنياً: يعلن هذا اليوم عن علاقة مهنية جيّدة، وقد تواجه موقفاً محرجاً يسبب لك انزعاجاً أمام الزملاء وربّ العمل، لكنك توضح وجهة نظرك



عاطفياً: قد تعلن فجأة عن موعد ارتباطك أو قد تفكر في القيام برحلة شهر عسل، وهذا ما يفرح الجميع الذين يتمنون لك حياة عاطفية سعيدة



صحياً: أنت كسول بعض الشيء وتحب المآكل الشهية والدسمة، عليك الانتباه والحذر من المضاعفات



مهنياً: يتحدّث هذا اليوم عن تسوية في قضية شائكة كانت تشغل بلك وتشوش أفكارك، فتستعيد على أثرها ثقتك بالنفس وقدرتك على المواجهة



عاطفياً: تلمس ارتياحاً ودعماً من الشريك ومن قبل جهات تجهلها وأخرى تعرفها في مسائلك العاطفية، فتزداد تعلقاً بالشريك وتبرهن له ذلك



صحياً: بسبب تنظيم اوقاتك تظل هادئاً ومرتاحاً ما ينعكس إيجاباً على محيطك ونفسيتك



برج الميزان

مهنياً: يجعل هذا اليوم الزملاء أكثر تعاطفاً معك في مشروع كبير في طريقه إليك، فيساندونك في كل خطوة تقدم عليها ويشجعونك



عاطفياً: لا يتطلب الأمر تدخل أحد لتطرية الأجواء بينك وبين الشريك وتقريب القلوب، يكفي أن تتصارحا وتحددا نقاط الخلاف الواجب حلها



صحياً: أمامك خياران أصعبهما مر: إما الحمية أو التفريط في صحتك

مهنياً: يرفع هذا اليوم من شأن أمورك المهنية، وتكثر الصداقات والاحتفالات مع الزملاء، ولا سيما بعض التقدم الكبير في المشاريع المنوي تحقيقها



عاطفياً: تحتاج إلى دعم الحبيب وإلى حبه وتعاطفه، فلماذا لا تعمل منذ اليوم على تقوية الروابط بينكما؟ إنه الوقت المناسب لمثل هذه الخطوة



صحياً: إذا مارست قسوة على نفسك فإن النتيجة هي الانهيار، فلماذا تفعل ذلك؟

برج القوس

مهنياً: يعد هذا اليوم بمشاريع بالجملة وتكون النتائج ممتازة، لكن تروَّ قبل أن تتخذ قرارات عشوائية لن تكون في مصلحتك



عاطفياً: يتحقق اليوم ما كنت تتمناه منذ مدة طويلة، الشريك يصارحك برغبته في مساعدتك لتكون حاسماً في قرارات مصيرية



صحياً: العمل أكثر من الوقت المحدّد يصيبك بإرهاق ويحتّم عليك التخفيف قدر المستطاع



برج الجدي



مهنياً: تباشر فترة جيدة على صعيد الاتصالات وتوقيع العقود وإبرام الاتفاقيات، بعدما أعطاك أصحاب العمل صلاحية القيام بما يلزم لتطوير القطاع الذي تعمل فيه



عاطفياً: تجد الارتياح والطمأنينة في أحضان الحبيب. أما إذا كنت عازباً فانتظر ظهور علاقة جديدة تفرح قلبك وتدخل البهجة إلى حياتك



صحياً: تجنّب أيّ تحرك هذا اليوم، فهو سلبيّ ويحمل فشلاً قد ينعكس على وضعك الصحي، فانتبه جيداً

مهنياً: تصب اهتمامك على بعض الشؤون المالية والمشاريع الإبداعية ولا تتراجع أمام الفشل الذي تعده مرحلة عابرة في مسيرتك الناجحة



عاطفياً: التعامل باستخفاف مع الشريك يرخي بظلاله على العلاقة، سارع إلى تدارك الأمور قبل تفاقمها وإفلاتها من إمكان حلها بأسرع ما يمكن



صحياً: تتحرّر من القيود الضاغطة عليك، وتجذب الاهتمام وقد تتبوأ مركزاً أو تحتل مكاناً لا يليق الاّ بك

مهنياً: يدفعك حادث طارئ هذا اليوم إلى التزام القوانين واعتماد الوقاية وتقبّل الأوضاع من دون احتجاج والقيام برقابة ذاتية



عاطفياً: يوم مميز لأنه فارغ من التأثيرات السلبية، لذلك لا عذر لديك للتذّمر من تصرفات الحبيب أو من خيانة الحظ



صحياً: لا تترك الأعراض تتفاقم فأنت بذلك تصعّب عليك الحلول الطبية