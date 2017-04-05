احتفالًا بيوم اليتيم.. فتح حدائق ومنتزهات "الزراعة" مجانًا الجمعة المقبل

كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأربعاء، فتح كافة الحدائق والمنتزهات التابعة لوزارة الزراعة أمام كافة الزائرين مجانًا يوم الجمعة المقبل والموافق 7 ابريل، احتفالاً بيوم اليتيم.

وقال البنا في بيان صحفي، إن القرار يشمل حدائق الحيوان والاورمان بالجيزة، والأسماك والزهرية بالزمالك، وانطونياديس بالإسكندرية، والنباتات بأسوان، فضلاً عن كافة حدائق النباتات والحيوان بالمحافظات المختلفة.

وأكد البنا، إلغاء الإجازات والراحات للأطباء والعاملين في هذه المنتزهات والحدائق، وفرض حالة طوارئ خلال هذا اليوم.

ولفت وزير الزراعة، إلى أنه تم وضع خطة لمواجهة الازدحام والتكدس خلال هذا اليوم، والحفاظ على نظافة الحديقة لتبدو في أبهى صورها لاستقبال الزائرين.

ويصادف أول جمعة من شهر إبريل كل عام الاحتفال "بيوم اليتيم"، حيث تقام الاحتفالات بمشاركة فيها كبار المسئولين والمشاهير من الفنانين ولاعبي كرة القدم، الذين يحاولون محو معاناة شريحة من الأطفال هم في حاجة إلى العطف والحنان، وتقديم الدعم النفسي والترفيهي.