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نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة

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نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة

مصراوي Masrawy

اللواء مجدي عبد الغفار بمجلس وزراء الداخلية العرب

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

أشار اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، خلال كلمته في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة بدولة تونس: "، إلى أن خطة وزارة الداخلية المصرية، في مكافحة الإرهاب، اعتمدت على تفعيل جهود كافة أجهزة الوزارة وفق نسق متكامل الأدوار، موحد الهدف، لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه وروافد دعمه على كافة المستويات، والاعتماد على مبدأ الحسم الأمني، والإجهاض المبكر لحركة التنظيمات الإرهابية، وإحباط مخططاتها العدائية في إطار القانون، ودون أية إجراءات استثنائية، وكذلك إحكام السيطرة الأمنية على الموانيء الجوية والبحرية والمنافذ البرية، والاستعانة بكافة أساليب وتدابير المواجهة الأمنية المتطورة في مكافحة الإرهاب.

وتابع وزير الداخلية، أن الخطة تعتمد أيضا على تفعيل دور الإعلام الأمني ووسائل الإعلام المختلفة، للارتقاء بالوعي لدى المواطنين، وتعميق إدراكهم بخطورة الأفكار المتطرفة والتهديدات التي تشكلها التنظيمات الإرهابية على أمن واستقرار البلاد، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في كافة المجالات المتصلة بعمليات المواجهة.

وأضاف عبد الغفار، أن الوزارة أجهضت في سعيها لتوطيد دعائم الأمن والاستقرار اللازمين لدعم توجه الدولة المصرية للإصلاح الاقنصادي والنهوض بالبلاد، إلى صياغة استراتيجية أمنية شاملة للارتقاء بالمنظومة الأمنية بشكل متكامل، لتحقيق تطلعات المواطنين في إقامة دولتهم العصرية الديمقراطية والتي ارتكزت أبرز محدداتها على تحقيق الاستقرار الأمني بمفهومه الشامل لمكافحة الجرائم ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لحماية مقدرات الوطن وتهيئة المناخ الآمن للاستثمارات الوطنية والأجنبية، والتطور التكنولوجي لكافة عناصر المنظومة الأمنية، للنهوض بالآداء الأمني في مختلف المجالات.

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