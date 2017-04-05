ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا

بوجوتا – (أ ف ب):

لقي 290 شخصا مصرعهم وأصيب 332 آخرون جراء انزلاقات التربة التي اجتاحت مدينة موكوا جنوب كولومبيا، ليل الجمعة السبت، كما أفادت حصيلة رسمية جديدة الاربعاء.

وأعلن معهد الطب الشرعي التعرف إلى 186 جثة حتى الآن.

وتحدثت حصيلة سابقة قدمها مساء الاثنين الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس عن 273 قتيلا و262 جريحا.

وذكر وزير الدفاع لويس كارلوس فييغاس، المسؤول عن إعادة الإعمار في موكوا، أن نحو 2800 شخص أي ما بين 500 إلى 600 عائلة، انتقلوا للإقامة في خمسة مراكز.

وقد ألحقت السيول أضرارا بنحو 45 ألف منزل، كما ذكر الصليب الأحمر الذي تحدث الاثنين أيضا عن 220 مفقودا. ويبلغ عدد سكان موكوا 70 ألف نسمة، كما ذكرت حاكمة دائِرة بوتومايو سوريل اروكا.

والأحياء المتضررة من الانزلاقات يسكنها مهجرون أبعدتهم عن منازلهم الحرب التي تواصلت طوال عقود بين بوجوتا والمتمردين.

وتقول السلطات القضائية إن تحقيقا بدأ لتحديد التدابير "الوقائية" التي كان يمكن أن تتخذ لتدارك الكارثة.