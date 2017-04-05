أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا

Google+ Print
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا

مصراوي Masrawy

انزلاقات التربة في كولومبيا

بوجوتا – (أ ف ب):

لقي 290 شخصا مصرعهم وأصيب 332 آخرون جراء انزلاقات التربة التي اجتاحت مدينة موكوا جنوب كولومبيا، ليل الجمعة السبت، كما أفادت حصيلة رسمية جديدة الاربعاء.

وأعلن معهد الطب الشرعي التعرف إلى 186 جثة حتى الآن.

وتحدثت حصيلة سابقة قدمها مساء الاثنين الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس عن 273 قتيلا و262 جريحا.

وذكر وزير الدفاع لويس كارلوس فييغاس، المسؤول عن إعادة الإعمار في موكوا، أن نحو 2800 شخص أي ما بين 500 إلى 600 عائلة، انتقلوا للإقامة في خمسة مراكز.

وقد ألحقت السيول أضرارا بنحو 45 ألف منزل، كما ذكر الصليب الأحمر الذي تحدث الاثنين أيضا عن 220 مفقودا. ويبلغ عدد سكان موكوا 70 ألف نسمة، كما ذكرت حاكمة دائِرة بوتومايو سوريل اروكا.

والأحياء المتضررة من الانزلاقات يسكنها مهجرون أبعدتهم عن منازلهم الحرب التي تواصلت طوال عقود بين بوجوتا والمتمردين.

وتقول السلطات القضائية إن تحقيقا بدأ لتحديد التدابير "الوقائية" التي كان يمكن أن تتخذ لتدارك الكارثة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص