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أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون

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أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

اسطنبول - (د ب أ):

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئيس السوري بشار الأسد "قاتل"، وذلك ردا على استخدام سوريا المزعوم لغاز السارين ضد منطقة تسيطر عليها المعارضة في خان شيخون.

وانتقد أردوغان، في كلمة له أثناء فعالية انتخابية في مدينة بورصة غرب تركيا، "عالما صامتا"، مضيفا أن صور الأطفال القتلى مفجعة.

وقال أردوغان، وهو من أشد داعمي المعارضة السورية، "كأب، أنا أشعر بحزن".

وفي الأشهر الأخيرة، خففت تركيا من لهجتها ضد سوريا، في ظل تحسن العلاقات مع روسيا. وفي العام الماضي، حاولت تركيا العمل مع روسيا وإيران لتنفيذ وقف لإطلاق النار.

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