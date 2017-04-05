أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان

Google+ Print
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان

مصراوي Masrawy

وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان

كتبت- عايدة رضوان:

أعلن ممدوح عبد الفتاح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة ، الأربعاء، وصول ٩٦ ألف طن دواجن مستوردة خلال الشهر المقبل ضمن استعدادات الوزارة لشهر رمضان المقبل.


وأضاف في تصريحات صحفية، أن الشركة استوردت أيضًا ١٠٠ ألف طن سكر خام (برازيلي)، ضمن خطة الدولة لاستيراد ١.٢ مليون طن سكر خام لتكوين احتياطي استراتيجي يكفي الاستهلاك حتى أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن "ياميش رمضان" سيطرح بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الوزارة بأسعار أقل من نظيرتها في القطاع الخاص بنسبة ٢٠٪‏.

ونفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، ما تردد حول زيادة الأرز الذي يتم طرحة على بطاقات التموين، مشيراً إلى أن سعره انخفض من ٧٥٠ قرشًا إلى ٦٥٠ قرشًا للكيلو جرام للمستهلك.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي