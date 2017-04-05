التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان

كتبت- عايدة رضوان:

أعلن ممدوح عبد الفتاح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، الأربعاء، وصول ٩٦ ألف طن دواجن مستوردة خلال الشهر المقبل ضمن استعدادات الوزارة لشهر رمضان المقبل.



وأضاف في تصريحات صحفية، أن الشركة استوردت أيضًا ١٠٠ ألف طن سكر خام (برازيلي)، ضمن خطة الدولة لاستيراد ١.٢ مليون طن سكر خام لتكوين احتياطي استراتيجي يكفي الاستهلاك حتى أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن "ياميش رمضان" سيطرح بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الوزارة بأسعار أقل من نظيرتها في القطاع الخاص بنسبة ٢٠٪‏.

ونفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، ما تردد حول زيادة أسعار الأرز الذي يتم طرحة على بطاقات التموين، مشيراً إلى أن سعره انخفض من ٧٥٠ قرشًا إلى ٦٥٠ قرشًا للكيلو جرام للمستهلك.