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بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية

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مصراوي Masrawy

رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية (1)رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية (1)

رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية (2)رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية (2)

رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية (3)رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية (3)

رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية (4)رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية (4)

رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية (5)رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية (5)

رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية (6)رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية (6)

رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية (7)رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية (7)

رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية (8)رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية (8)

رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية (9)رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية (9)

رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية (10)رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية (10)

رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية (11)رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية (11)

رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية (12)رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية (12)

بورسعيد – طارق الرفاعي:

تناول الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الأربعاء، وجبة غذاء، مع طلاب المدينة الجامعية بمدينة بورفؤاد.

وتفقد "شاهين"، خلال جولته بالمدينة الجامعية، أماكن إعداد الطعام وتجهيزه، مستمعًا من الطلاب لعدد من مشكلاتهم ومقترحاتهم لتطوير المدن الجامعية، موجهًا بحلها فورًا، ودراسة كافة مقترحاتهم لتنفيذ ما يصلح منها.

وشدد رئيس الجامعة على مسئولي المدن الجامعية بتوفير الخدمات والرعاية اللازمة للطلاب والتي من شأنها المساهمة في تهيئة الأجواء المناسبة لهم للمذاكرة والتفوق الدراسي خصوصًا أنهم مقبلين على امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته: الأستاذ الدكتور ندا الحسيني ندا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور أيمن محمد إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

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