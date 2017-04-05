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مصدر أمني بالغربية: "كيس بلازما" سبب إثارة الرعب بمنطقة الإستاد

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مصدر أمني بالغربية: "كيس بلازما" سبب إثارة الرعب بمنطقة الإستاد مصدر أمني بالغربية: "كيس بلازما" سبب إثارة الرعب بمنطقة الإستاد

مصراوي Masrawy

مديرية امن الغربية

الغربية - مروة شاهين:

قال مصدر أمني، فضّل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"مصراوي"، إن الجسم الغريب الذي تسبب في إثارة الرعب بين أهالى منطقة الإستاد بطنطا عبارة عن "كيس بلازما" مخصص لحفظ الدماء.

كان اللواء حسام خليفة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا بالعثور على جسم غريب بمنطقة الإستاد، قانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وفرضت كردونًا أمنيًا حول المنطقة، وبفحص الجسم الغريب تبين أنه "كيس بلازما".

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