3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج

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قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن إجمالي استثمارات وزارة الإسكان بمحافظة سوهاج فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والاسكان الاجتماعى منذ يوليو 2014 وحتى الآن بلغت 3 مليارات و 640 مليون جنيه، ساهمت فى انجاز العديد من المشروعات التى كانت متوقفة.

وتوجه المحافظ بالشكر للقيادة السياسية والحكومة على الاهتمام الملحوظ بمحافظة سوهاج فى مختلف القطاعات.

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جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمحافظ وقيادات وزارة الاسكان لمرحلة التشطيبات بمحطة مياه سوهاج غرب " الشوش " والتى تكلف انشائها 250 مليون جنيه بطاقة تصميمية 75000 لتر مكعب / يوم .

واوضح وزير الاسكان انه سيتم اخذ عينات من المحطة بمعرفة وزارة الصحة، على أن تدخل المحطة الخدمة ويتم ضخ المياه للمواطنين قبل شهر رمضان القادم.