«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية

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انتقد النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، التراشق الدائر حاليًا بين رؤساء أندية القضاة وبعض نواب البرلمان بسبب قانون الهيئات القضائية.

وقال عاطف، ناصر في بيان صحفي، اليوم الأربعاء: «لابد أن نتفق أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع ويحق له إصدار أي قانون يرى أنه يخدم الوطن والمواطن وأن فى مجلس النواب لا نستخدم هذا الحق بطريقة ديكتاتورية بل نقوم بالتحاور والتشاور مع جميع الفئات والمؤسسات لكي نصدر قانون توافقي يخدم المواطن أو الجهة بشكل سليم.

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وفيما يخص قانون الهيئات القضائية وخاصة المادة المتعلقة بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، أشار النائب عاطف ناصر، إلى أن تبادل الاتهامات عبر وسائل الإعلام لن يحل الأزمة بل سيزيدها تعقيدًا، داعيا إلى عقد جلسات بين ممثلين عن القضاة داخل مجلس النواب، في محاولة للوصول إلى صيغة توافقية ترضى جميع الأطراف، ويحتفظ مجلس النواب بحقه في التشريع بالإضافة إلى شعور القضاة بعدم التدخل في عملهم بما يخل باستقلا القضاة.