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بعد رفع سعر الفائدة على الأراضي.. «إسكان البرلمان»: يشجع المستثمرين

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بعد رفع سعر الفائدة على الأراضي.. «إسكان البرلمان»: يشجع المستثمرين بعد رفع سعر الفائدة على الأراضي.. «إسكان البرلمان»: يشجع المستثمرين

التحرير

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قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تلقت عددًا كبيرًا من الشكاوى من أصحاب الأراضي المخصصة لإقامة مشروعات إسكان متوسطي الدخل، بعد رفع سعر الفائدة على الأراضي من 12% إلى 16%.

وأوضح العقاد، في بيان له اليوم الأربعاء، أن هذه الشكاوي تم دراستها جميعا داخل اللجنة، واتضح أن رفع سعر الفائدة بهذا الشكل، يؤدي إلى توقف جميع المشروعات أو رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها على المواطن، لافتًا إلى أن وفدًا من لجنة الإسكان التقى الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، وتم إطلاعه على حقيقة الموقف، وأبدى الوزير استغرابه من احتساب فائدة بأثر رجعي، ووعد بدراسة الأمر والرد على اللجنة في أقرب وقت.

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وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه بالفعل تواصل خالد نوفل مساعد وزير المالية، مع لجنة الإسكان وأكد أن ما طرحته اللجنة وماجاء في الشكاوى سليم وسيتم حل الأمر في أسرع وقت حفاظًا على المواطن وعدم زيادة أسعار الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن عدم احتساب الفائدة بأثر رجعى، سيلعب دورا كبيرا فى تشجيع المستثمرين على استكمال المشروعات ومحاسبتهم فى حال رفع الأسعار.

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التحرير

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