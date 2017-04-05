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«المحافظين»: المرأة والطفل أولويات قصوى.. الحزب يدعمهم بفكر جديد

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«المحافظين»: المرأة والطفل أولويات قصوى.. الحزب يدعمهم بفكر جديد «المحافظين»: المرأة والطفل أولويات قصوى.. الحزب يدعمهم بفكر جديد

التحرير

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قالت نسرين فاروق، أمينة المرأة بحزب المحافظين، إن الحزب بصدد تقديم كافة الدعم لـ«نساء » للنهوض بها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا من أجل إعداد جيل قادر على القيادة إيمانا من الحزب بأن المرأة هي عصب وصميم المجتمع.

وأوضحت «فاروق»، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هناك استعدادات مكثفة لمناقشة القوانين الخاصة بالمرأة وقانون الطفل بالتعاون مع قيادات الحزب القانونية لتعديل بعض مواد تلك القوانين لمواكبة العصر الحالي، إلى جانب تنظيم زيارة ميدانية لمحكمة الطفل ومحكمة الأسرة للوقوف على أهم ما يدور في الواقع والتواصل المباشر مع المواطن وذلك بالتعاون مع أمانة الإعلام.

ونوهت «فاروق»، أن حزب المحافظين يولى أهمية قصوى بالطفل من خلال المشاركة في إقامة احتفال بـ"يوم اليتيم" لمشاركتهم اجتماعيا فكلنا سواء، وينظم الحزب في الفترة المقبلة ندوة عن العنف بين الطلاب وفقد الانتماء والهجرة الشرعية، وذلك بحضور الدكتورة سميحة نصر.

وأوضحت، أن الحزب سينظم في الفترة المقبلة زيارة إلى إحدى دور رعاية الأحداث للتعرف على أهم مشاكلهم عن قرب وعمل مبادرة لدمج أطفال تلك الدور مع المجتمع. 

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وأفادت أمينة المحافظين، أن الحزب بصدد عمل ندوة عن المرأة في الدراما المصرية من خلال استضافة مؤلف ومنتج ومخرج وفنانه مشهورة، إلى جانب مناقشة ملف إدمان المرأة، وأيضا دعمها اقتصاديا من خلال عمل دورة تعليم مشغولات يدويه للمرأة المعيلة بمشاركة عضوات أمانة المرأة.

واستطردت، أن من ضمن أولويات الحزب في الفترة المقبلة عمل ندوة عن المرأة في الأديان وتطوير الخطاب الديني مع ثروت الخرباوي، إلى جانب استضافة داعيات من وزارة الأوقاف الجدد. 

وقالت "فاروق"، إن "أمانة المرأة" بالحزب لن تنسى الشق الحقوقي، فنحن بصدد عمل ندوة للتعريف بالهيئة العليا للانتخابات والحقوق السياسية المكتسبة للمرأة.

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