«القومى لحقوق الإنسان»: يجب احترام استقلال القضاء والفصل بين السلطات

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قال المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية الحقوقية، تنص على ضرورة صيانة مبدأ الفصل بين السلطات، واحترام استقلالية القضاء، وعدم التدخل في سير العدالة.

وأضاف المجلس، في بيان اليوم الأربعاء، أن احترام استقلالية القضاء ضمانة لحق المواطنين في الحصول على محاكمات عادلة، وهو ما يجب أن تحرص عليه سلطات الدولة المختلفة، داعيًا السلطات الثلاث إلى مراعاة هذه المبادئ، خلال سعيها إلى ادخال تعديلات على بعض القوانين المنظمة لعمل القضاء.

وأوضح المجلس، أنه ناقش عددا من الملفات المتعلقة بخطة عمله، منها زياراته لعدد من المستشفيات ودور رعاية الأيتام بالإسكندرية والقاهرة، والأنشطة التي سيقوم المجلس بها خلال الفترة المقبلة.

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ولفت المجلس، إلى أنه ناقش تقرير مكتب الشكاوى والذي يعمل على تلقي شكاوى المواطنين المختلفة طبقاً للمعايير والمواثيق المحددة، متابعا: "وفي سبيل ذلك يقوم المكتب بإيفاد مكاتب متنقلة إلى كافة محافظات الجمهورية؛ للوصول للمواطنين والتعرف على مشاكلهم، وقد تلقي المكتب خلال شهر مارس 1161 شكوى".

وأشار المجلس إلى أنه وافق على إرسال التوصيات الخاصة بالحلقة النقاشية لمشروع التأمين الصحي للجهات المعنية، التي أكدت أهمية الصحة كحق أساسي من حقوق الإنسان، وواجب الجميع في التكاتف من أجل تحقيق رؤية مصر المستقبلية 2030 فيما تستهدفه من القضاء على الفقر والجوع والارتقاء بمستوى التعليم والصحة.