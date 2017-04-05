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سعد الجمال عن «مجزرة خان شيخون»: انتهاك شرس وهمجي للقانون الدولي

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سعد الجمال عن «مجزرة خان شيخون»: انتهاك شرس وهمجي للقانون الدولي سعد الجمال عن «مجزرة خان شيخون»: انتهاك شرس وهمجي للقانون الدولي

التحرير

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آدان اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الحادث الإجرامي ببلدة خان شيخون بمحافظة أدلب السورية، قائلًا: «بقلوب ملؤها الألم والأسى على أشقائنا السوريين تلقينا أنباء الغارات الوحشية على بلدة خان شيخون بمحافظة أدلب السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية والغازات السامة، مما أوقع عشرات القتلى ومئات المصابين».

وأشار الجمال، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إلى أنه إذا كانت المعارضة والحكومة السورية تتبادلان الاتهامات حول مرتكبي هذه الجريمة البشعة، فإن تحقيقًا شاملاً ومحايدًا يجب أن يتم على الفور وتعلن نتائجه سريعًا على العالم ليعاقب المسئول عنه بأشد العقاب. 

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وأوضح رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن القانون الدولي الإنساني قد تم انتهاكه بشراسة وهمجية، ويظل الشعب السوري ضحية النزاعات السياسية والتدخلات الأجنبية ويدفع من دماء أبنائه ثمنًا باهظًا لتلك الخلافات.

وأرسل الجمال تعازيه للشعب السوري قائلًا: «تعازينا القلبية لأسر الضحايا ولأشقائنا السوريين جميعًا فى شهدائهم ونسأل الله أن يعود الاستقرار والأمان لهذا البلد الحبيب».

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التحرير

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