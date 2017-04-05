أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم»

Google+ Print
أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم» أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

 سميرة حسن

سادت حالة من الغضب بين المواطنين بسبب ارتفاع قيمة فواتيرالكهرباء، علاوة على تحصيل الفواتير بدون قراءة العدادات من قبل الكشاف، حسب قولهم، وهو مايحمل الأسرعبئا إضافيا فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

يقول بدوى إسماعيل، نجار، تعليقا على قيمة فواتير الكهرباء "احنا هنلاقيها من ارتفاع الخامات واا من ارتفاع الفواتير، ولا عندى تكييف فى الشقة ولا مكن فى الورشة معنديش إلا لمبتين،".

وأضاف شعبان عرفة، "نجار"، أن أسعار الكهرباء فى تزايد مستمر، دون مراعاة لظروف المواطنين البسطاء، مؤكدا "الفقير اتفرم من كثرة مايعانيه من ارتفاع كافة الأسعار بالإضافة للفواتير، فاتورة الكهرباء بتأتى مرتفعة بدون قارئ للعداد، بيضعوا قيمة الفواتيروهم فى مكاتبهم ونحن من نعانى من ارتفاع الأسعار".

شاهد أيضا

وطالب عرفة بإحتساب الشريحة الأولى 150 بدلا من 50 كيلو لأنها لاتكفى أسبوعا واحدا، في ظل معاناتهم من تزايد أسعار الشرائح.

 وأوضح  سامح العراقى، موظف أن  فاتورة الكهرباء باتت عبئا على دخل الأسرة فى ظل ما نشهده من ارتفاع كافة الأسعار والظروف الإقتصادية الصعبة.

وبدوره نفى المهندس أحمد أبو العطا رئيس قطاع كهرباء دمياط وجود زيادات جديدة فى فواتير الكهرباء، مطالبا أى مواطن لديه شكوى من ارتفاع أسعار الفواتيرالتقدم مباشرة له.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج