أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم»

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سميرة حسن

سادت حالة من الغضب بين المواطنين بسبب ارتفاع قيمة فواتيرالكهرباء، علاوة على تحصيل الفواتير بدون قراءة العدادات من قبل الكشاف، حسب قولهم، وهو مايحمل الأسرعبئا إضافيا فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

يقول بدوى إسماعيل، نجار، تعليقا على قيمة فواتير الكهرباء "احنا هنلاقيها من ارتفاع أسعار الخامات واا من ارتفاع الفواتير، ولا عندى تكييف فى الشقة ولا مكن فى الورشة معنديش إلا لمبتين،".

وأضاف شعبان عرفة، "نجار"، أن أسعار الكهرباء فى تزايد مستمر، دون مراعاة لظروف المواطنين البسطاء، مؤكدا "الفقير اتفرم من كثرة مايعانيه من ارتفاع كافة الأسعار بالإضافة للفواتير، فاتورة الكهرباء بتأتى مرتفعة بدون قارئ للعداد، بيضعوا قيمة الفواتيروهم فى مكاتبهم ونحن من نعانى من ارتفاع الأسعار".

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وطالب عرفة بإحتساب الشريحة الأولى 150 بدلا من 50 كيلو لأنها لاتكفى أسبوعا واحدا، في ظل معاناتهم من تزايد أسعار الشرائح.

وأوضح سامح العراقى، موظف أن فاتورة الكهرباء باتت عبئا على دخل الأسرة فى ظل ما نشهده من ارتفاع كافة الأسعار والظروف الإقتصادية الصعبة.

وبدوره نفى المهندس أحمد أبو العطا رئيس قطاع كهرباء دمياط وجود زيادات جديدة فى فواتير الكهرباء، مطالبا أى مواطن لديه شكوى من ارتفاع أسعار الفواتيرالتقدم مباشرة له.