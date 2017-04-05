صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة»

التحرير

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«مجنونة ياقوطة».. لم يعد الشعار الشهير حكرا على ثمار الطماطم، إذ أصابت لعنة "جنون الأسعار" باقي أصناف الخضروات، الأمر الذي أصاب الاسواق بالركود، وأثار استياء المواطنين خاصة محدودي الدخل من القفزات المتتالية في اسعار الخضروات دون أي تدخل من الدولة لضبط الأسعار بحسب قولهم.

«التحرير»، من جانبها، تجولت بعددٍ من أسواق الخضروات بمحافظة المنيا، فكانت المحطة الأولى بسوق الحبشي، بجنوب مدينة المنيا، والذي يُعد أكبر وأقدم أسواق الخضروات والفاكهة بالمحافظة، وكان من اللافت للنظر، الإقبال القليل من المواطنين على السوق، على عكس ما كان يشهده في الماضي.

وقالت الست حميدة، بائعة خضروات، إن الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم، تسبب في انخفاض نسبة المبيعات، موضحة أنها كانت تبيع للزبون الواحد ما بين 5 إلى 6 كيلو، وقت أن كان سعره لا يتعدى الـثلاث جنيهات، إلا أن معدل البيع الآن لا يتعدى الكيلو واحد بسبب ارتفاع سعره إلى 15 جنيهًا للكيلو الواحد.

حال بائعة الطماطم، حول إنخفاض نسبة المبيعات، لا يختلف كثيرًا عن باقي بائعي باقي الخضروات، بسبب ارتفاع أسعارها، حيث أكد علي خلف، بائع الموخية والليمون، أنه وبسبب الإقبال الضعيف من المواطنين عليه، أصبح عاجزًا عن توفير الربح المطلوب حتى يستمر في تجارته.

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المعاناة التي يعانيها سوق الحبشي، من ارتفاع الأسعار، يشتكي منها أسواق الخضروات المتواجدة بالأماكن الراقية بالمحافظة، ومنها سوق الملاح، ومجمع المحكم، المتواجدان بسوط مدينة المنيا، والذي أكد البائعون فيه، ومنهم عرفة سيد، على إنخفاض نسبة المبيعات من المعروض، بسبب جنون الأسعار، رغم أن جميع المترددين عليه من البطقات العالية.

وقالت صفية خلف، "بنشتري الخضار والفاكهة الفاسدة عشان عشان الحاجة مولعة"، ليؤكد على كلامها مندي رمضان، وأمير منيروعدد من الواقفين في السوق.

ارتفاع أسعار الخضروات بمحافظة المنيا، أدى إلى وقوع العديد من المشاداة الكلامية والمشاجرات بين البائعين والأهالي، بسبب اتهام الثاني للأول برفع الأسعار، وكان آخرها المشاداة التي وقعت بين عميد شرطة يدعى "م .ا"، وبائع خضروات يدعى نادي ندهي، مقيم بقرية نزله ثابت بمركز مطاي، بسبب الخلاف على سعر كيلو طماطم.