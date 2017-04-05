بسبب إضراب المحامين.. تأجيل محاكمة 100 متهم في اقتحام قسم شرطة مطاي لمايو

المنيا - ريمون الراوي:

أمرت محكمة جنايات المنيا الدائرة الثانية، برئاسة المستشار معوض محمد محمود، اليوم الأربعاء، بتأجيل إعادة إجراءات محاكمة 100 متهم في أحداث العنف التي وقعت بمركز شرطة مطاي، وقتل العقيد مصطفى العطار، نائب مأمور المركز، وإصابة آخرين، في أحداث أغسطس 2013، لجلسة 10 مايو المقبل.

وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين المحبوسين، وإلقاء القبض على المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم في الجلسة السابقة، من بين 388 متهمًا في أحداث عنف مطاي.

وامتنع محامو الدفاع عن المتهمين عن حضور الجلسة، بسبب استمرارهم في الإضراب الذين أعلنوه يوم 13 مارس الماضي، بالامتناع عن العمل أمام الدائرة الثانية، التي أمرت بحبس 9 من زملائهم من بينهم 7 محامين حضوريًا، بالسجن 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بإهانة القضاء.