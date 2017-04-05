للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

الشرقية – فاطمة الديب

قطع العشرات من أهالي قرية ميت ربيعة وعزبة الأشرم، منذ قليل، الطريق العام "بلبيس – القاهرة" أمام القرية؛ بعدما لفظت سيدة حامل، أنفاسها الأخيرة، هي وجنينها، متأثرة بإصابتها جراء اصطدامها بسيارة ملاكي بالطريق.

كان العشرات أهالي قرية ميت ربيعة وعزبة الأشرم، تجمهروا فور الحادث وقطعوا الطريق؛ احتجاجًا على بشاعة الحادث، والمطالبة بعمل مطب صناعي، فيما انتقلت قوة من مركز شرطة بلبيس لمكان الواقعة، وتمكنت من إقناع الأهالي بفتح الطريق وتسيير حركة المرور، قبل أن يُعيدوا الكرة ويقطعون الطريق، ويقومون بإشعال النيران بإطارات السيارات.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بالقرب أمام قرية "ميت ربيعة" على طريق "بلبيس – القاهرة".

وتبين من التحريات الأولية، أن "فاطمة السيد محمد" 23 عامًا، من قرية ميت ربيعة، حامل في شهرها الأخير، كانت ذاهبة إلى مستشفى بلبيس المركزي لوضع جنينها، إلا أنها وأثناء عبور الطريق صدمتها سيارة مُسرعة.

نقلت الإسعاف السيدة الحامل إلى مستشى بلبيس العام، وهناك لفظت أنفاسها الأخيرة هناك هي وجنينها، فيما أفاد مصدر أمني بمركز شرطة بلبيس، أن القوات تمكنت من التحفظ على السيارة المُتسببة في الحادث، وتبين أنها ملاكي تخص طبيبة، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.