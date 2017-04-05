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مصدر: ‏‫بدء التحقيق مع عددٍ من أفراد الشرطة لهروب مسجل من قسم شرطة النزهة

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مصدر: ‏‫بدء التحقيق مع عددٍ من أفراد الشرطة لهروب مسجل من قسم شرطة النزهة مصدر: ‏‫بدء التحقيق مع عددٍ من أفراد الشرطة لهروب مسجل من قسم شرطة النزهة

مصراوي Masrawy

مديرية أمن القاهرة

كتب - علاء عمران:

تُكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من جهودها للقبض على مُحتجز خطير تمكن من الهرب من داخل قسم شرطة النزهة.

وأكد مصدر أمني، أن السجين الهارب عنصر إجرامي خطير ومتهم في عددٍ كبير من القضايا، وتم ضبطة منذ فترة قصيرة.

وأضاف المصدر، -الذي فضل عدم ذكر اسمه- في تصريح لمصراوي، أن تحقيقًا موسعًا تم البدء فيه مع عددٍ من رجال الشرطة بالقسم للوقوف على ملابسات الواقعة والقبض على المتورطين في مساعدته على الهرب.

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مصراوي Masrawy

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