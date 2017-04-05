وزير الداخلية لنظرائه العرب: يد الإرهاب سترتد على الدول التي دعمت وجوده

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

أكد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، أن المنطقة العربية تتعرض في الفترة الحالية إلى مؤامرات، ومواقف متباينة، ومعايير مزدوجة، فرضت على الأمة العربية طريقًا مشوبًا بالأخطار.

وأضاف الوزير، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 34 لمؤتمر وزراء الداخلية العرب؛ المنعقد في تونس، أن تلك المؤامرات هددت المجتمعات العربية، وبنيتها الأساسية وتركيبتها السكانية، واستهدفت المؤسسات الأمنية والسياسية والاقتصادية، بل أنها سعت لإثارة النزاعات الطائفية والمذهبية التي تأتي على الأخضر واليابس، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تلك المواقف خلقت بيئة خصبة حاضنة وراعية للإرهاب، وأوجدت ملاذا آمنا لتنظيماته وعناصره، وأغدقت عليه بالمال، ووفرت له أحدث الإمكانات والسلاح.

وأوضح عبد الغفار، أن موجة الإرهاب غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة، تُمثل واقعًا لا يمكن أن يغيب عنه بحال حجم المؤامرة التي تتعرض لها الأمة العربية، إقليميا ودوليا، حتى أحيطت بمحنة لم يشهدها العالم منذ زمن بعيد، لافتا في الوقت نفسه إلى أن إعادة قراءة التاريخ، ترسخ يقينا بأن يد الإرهاب الغاشم سترتد حتما على تلك الدول التي غذت انطلاقه ودعمت وجوده.

وأشار وزير الداخلية، إلى أن استخدام الإرهاب بمختلف كياناته ومسمياته، لأسباب ذات أبعاد متباينة، وتسخيرها لغزو عقول الشباب تحت مظلة الدفاع عن الدين، يجعل من تجفيف منابع الإرهاب واقتلاع جذوره مسئولية مشتركة، تقتضي رؤية عربية بل ودولية شاملة تتسع فيها دوائر المواجهة، ويتضافر فيها الجهد الأمني المباشر مع جهود مكافحة الفقر والجهل، وإحداث تنمية حقيقية، وتجديد الخطاب الديني لنشر مفاهيم الوسطية والاعتدال.

وشدد عبد الغفار، على أن تحقيق النصر على الإرهاب يستلزم اعتماد استراتيجية شاملة، تتوحد فيها كل الجهود، سواء الإقليمية أو الدولية لمحاربته على كافة جبهاته، ومواطنه دون استثناء، وتقطع منابع تمويله ودعمه دون تردد.