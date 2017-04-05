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الإدارية تنفي إصدار تصاريح بانتهاء التحقيقات في واقعة نقل تمثال رمسيس بالمطرية

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الإدارية تنفي إصدار تصاريح بانتهاء التحقيقات في واقعة نقل تمثال رمسيس بالمطرية الإدارية تنفي إصدار تصاريح بانتهاء التحقيقات في واقعة نقل تمثال رمسيس بالمطرية

مصراوي Masrawy

واقعة نقل تمثال رمسيس بالمطرية

كتب - عمرو علي:

نفى المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إدلائه أي تصريح بشأن ما تم تداوله منذ قليل على المواقع من انتهاء التحقيقات التي تُجريها النيابة في واقعة نقل تمثال رمسيس بالمطرية.

وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن إجراءات التحقيق لم تنتهي حتى تاريخه على خلاف ما تم نشره ببعض المواقع الإخبارية.

ويهيب مركز معلومات النيابة بالصحفيين التواصل من خلاله فقط فيما يخص البيانات الصحفية منعا لإثارة أي بلبلة أو نشر أي أخبار مغلوطة.

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