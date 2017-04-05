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صور| كيت ميدلتون تتلقى هدية غريبة على مسرح «رويال دروري لين»

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حرصت دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون"، زوجة الأمير البريطاني "ويليام"، أمس الثلاثاء، على حضور افتتاح مسرحية "شارع 42" الموسيقية، بمسرح "رويال دوري لين" بلندن.

وتألقت "كيت ميدلتون"، 35 عامًا، بفستان طويل من اللون الماروني، من تصميم "مارشيزا نوت"، يقدر ثمنه بنحو 1105 جنيهات إسترلينية، مزود بحزام مرصع بالجواهر، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "دايلي ميل" البريطاني.

وفوجئت "ميدلتون" خلال الحفل بهدية قدمها لها المنتج "لورد مايكل جريد"، وهي عبارة عن حذاء ذهبي للرقص النقري، وأبدت به إعجابًا شديدًا.

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