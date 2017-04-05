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قائمة الأهلي| ظهور أكرم توفيق.. واستبعاد متعب ومعلول وجمعة

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قائمة الأهلي| ظهور أكرم توفيق.. واستبعاد متعب ومعلول وجمعة قائمة الأهلي| ظهور أكرم توفيق.. واستبعاد متعب ومعلول وجمعة

التحرير

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كتب - أحمد الخولي وأحمد سعيد:

أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن القائمة المرشحة لخوض مواجهة بتروجيت، المقرر لها مساء غدٍ الخميس، على ملعب السلام، لحساب الأسبوع الـ23 من بطولة الدوري.

وضمت قائمة الفريق 21 لاعبًا:

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«شريف إكرامي، وأحمد عادل عبد المنعم، ومحمد الشناوي، وسعد سمير، ورامي ربيعة، وأحمد حجازي، وصبري رحيل، ومحمد هاني، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، وعمرو السولية، وميدو جابر، ومؤمن زكريا، ووليد سليمان، وأكرم توفيق، وأحمد حمودي، وحسين السيد، وعبد الله السعيد، وحسام غالي، وعمرو جمال، وكوليبالي.

واستبعد البدري، (مسعد عوض - باسم علي - علي معلول - محمد نجيب - أحمد حمدي - عماد متعب - صالح جمعة - كريم نيدفيد - إجايي - عمرو بركات).

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التحرير

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