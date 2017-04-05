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قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال»

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قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال»

التحرير

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أكد مدافع وقائد أتلتيكو مدريد، دييجو جودين، أن فريقه جاهز لخوض مباراة الديربي أمام ريال مدريد، المقررة الأسبوع المقبل في الدوري الإسباني لكرة القدم، في حالة جيدة، خاصة بعد الجهد الذي بذله الفريق لكي يصعد للمركز الثالث في الليجا.

وأضاف جودين، في تصريحات أدلى بها عقب فوز الروخيبلانكوس على ريال سوسيداد 1-صفر، في الجولة الـ30 بالليجا، أن مباراة الريال تتطلب تركيزا كبيرا، فأي تفصيلة قد تكون حاسمة، حيث أن الملكي يضم لاعبين كبار ويحقق الفوز رغم التغييرات التي حدثت في تشكيلته خلال الفترة الأخيرة.

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وبعد الفوز على ريال سوسييداد، قال «نحن نقدم مباريات جيدة قادتنا نحو المركز الثالث، الفريق يتمتع بكثير من الثقة والعزم"، مبرزًا أهمية الجانب الهجومي وتسجيل الأهداف.

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التحرير

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