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شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة

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شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة

التحرير

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أكدت تقارير صحفية ألمانية، غياب مانويل نوير، وتوماس مولر، ثنائي بايرن ميونيخ، عن مباراة الكلاسيكو الألماني، أمام بروسيا دورتموند، السبت المقبل، ضمن منافسات البوندسليجا.

 وكان نوير، خضع لعملية جراحية، بسبب الإصابة في أصابع القدم، الجمعة الماضي، وذكر النادي حينها أنه سيغيب عن مباراتي أوجسبورج، وهوفنهايم فقط، على أن يعود أمام دورتموند.

وقال موقع «سبورت1» الألماني، اليوم الأربعاء: "وفقًا لمعلوماتنا فإن نوير سيغيب عن مباراة القمة أمام بوروسيا دورتموند بالدوري الألماني، وكذلك مولر المصاب في الكاحل".

وأضاف الموقع: "مولر سيكون متاحًا لمواجهة ريال مدريد، بذهاب دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا، إلا أن فرصة نوير، ستكون ضئيلة جدًا للحاق بالمباراة".

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ومن المقرر أن يبدأ نوير عملية إعادة التأهيل، اليوم الأربعاء، على الملعب التدريبي للفريق البافاري، "سابنير شتراس".

كان كارلو أنشيلوتي، مدرب بايرن ميونيخ، قال عن لحاق نوير بمباراة الريال: "(مانويل) سيكون جاهزًا للعب أمام ريال مدريد بنسبة 100%".

ويستضيف بايرن ميونيخ، منافسه ريال مدريد، الأربعاء المقبل على ملعب أليانز أرينا، في ذهاب ثمن النهائي.

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التحرير

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