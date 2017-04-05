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«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف

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«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف «جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف

التحرير

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أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن الفريق سيجري التغييرات اللازمة على تشكيلته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرًا إلى أنه يتعين على اللاعبين إثبات جدارتهم بالبقاء في صفوف النادي.

وأبلغ المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونيخ، وسائل إعلام بريطانية: «كل ناد يود أن يتطور ويتحسن والتغيير أمر ضروري ولكننا سنناقش الأمر بنهاية الموسم»، مضيفًا: «يقرر اللاعبون مستقبلهم مع النادي من خلال أدائهم». 

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ويحل سيتي ثالث الترتيب في جدول الدوري، ضيفًا على تشيلسي المتصدر، اليوم الأربعاء، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن مباريات الأسبوع الـ31 من البريمير ليج.

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التحرير

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